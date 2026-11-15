इंदौर में 5 से 20 हजार रुपए में बिक रहे बैंक खाते, आपका खाता भी हो सकता शिकार, 71 केस दर्ज

कम उम्र के लड़के पॉकेट मनी और खर्चे के लिए बैंक खाते बेच या कमीशन पर दे रहे हैं। बैंक खाते लेने वाला व्यक्ति मोटी कमाई के लालच में बाद में खातों को ठग गिरोह तक पहुंचा देता है। ठग गिरोह सभी खातों को म्यूल खातों के रूप में इस्तेमाल कर उसमें ठगी की राशि ट्रांसफर करवाता है। ठगी होने पर पीड़ित शिकायत दर्ज करवाते हैं। इंदौर में जितने केस सामने आए हैं उसमें अधिकांश में युवा आरोपी पकड़ाए हैं। अधिकांश खातों का कनेक्शन मल्टी स्टेट फ्रॉड से मिला है। विगत 40 दिन में शहर के थानों में 71 केस दर्ज हुए, जिसमें 64 म्यूल खातों के संबंध में है। 7 केस फर्जी सिम के हैं। युवा चंद रुपयों के लालच में मुसीबत मोल ले रहे हैं। - राजेश दंडोतिया, एडिशनल डीसीपी, क्राइम ब्रांच