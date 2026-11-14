इंदौर में EOW ने महिला पंचायत सचिव को रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा

शनिवार 14 नवंबर को EOW की टीम ने रिश्वत के 12 हजार रुपये देने के लिए आवेदिका अनोखी गवलिया को रिश्वतखोर पंचायत सचिव श्यामा साहू के पास भेजा। श्यामा साहू ने जैसे ही रिश्वत के रूपये लिए तो EOW की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। आरोपी द्वारा शासकीय कार्य करने की एवज में रिश्वत मांगने एवं लेने के तकनीकी एवं डिजिटल साक्ष्य होने तथा मौके पर रंगे हाथों पकड़े जाने के साक्ष्य के आधार पर धारा 7 सी भ्रष्ट निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है। ट्रैप दल में उप पुलिस अधीक्षक नंदिनी शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक योगेंद्र सिंह सिसोदिया, निरीक्षक कैलाश चंद्र पाटीदार, निरीक्षक आमोद सिंह राठौड़, हरीश वर्मा, अजय चौबे, अजय सोलंकी, नितिन, नीलम कुशवाहा और योगेंद्र ठाकुर सम्मिलित रहे।