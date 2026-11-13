मुंबई, गुजरात, खंडवा और बुधनी से रेल कनेक्टिविटी का सपना अधूरा, ‘जमीन अधिग्रहण’ बना बड़ा कारण

रेलवे की उदासीनता ने बढ़ाया हजारों करोड़ का बोझ रेल परियोजनाओं की लागत बढऩे के पीछे रेलवे की उदासीनता और निर्णय लेने में देरी प्रमुख कारण है। कई परियोजनाओं में तीन से चार बार सर्वे किए गए। बारबार सर्वे और योजना में बदलाव के कारण परियोजनाओं का काम आगे बढऩे के बजाय लटकता चला गया। इसका सीधा असर लागत पर पड़ा है। शुरुआती अनुमान की तुलना में अब हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आम जनता पर पड़ रहा है। चाहे इंदौर-खंडवा रेल लाइन हो या इंदौर-दाहोद रेल परियोजना, दोनों में लंबे समय से काम प्रभावित होता रहा है। आज भी इन परियोजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले होना बाकी हैं। जितनी देरी होगी, परियोजनाओं की लागत उतनी ही बढ़ेगी और इसका आर्थिक बोझ अंतत: जनता को ही उठाना पड़ेगा।