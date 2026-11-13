Indore Crime: घर में छिपकर रो रही थी बेटी, मम्मी-पापा ने भरोसे में लेकर पूछा तो बोली- ‘विशाल ने मेरे साथ गलत किया’

20 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि नवंबर 2025 में उसकी पहचान सोशल मीडिया साइट पर विशाल राठौर निवासी ग्राम तराना, जिला उज्जैन से हुई थी। शुरूआत में दोनों के बीच बातचीत हुई और फिर बातचीत बढ़ने पर एक-दूसरे के नंबर ले लिए। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी और मुलाकात भी हुई। पीड़िता के मुताबिक 30 दिसंबर 2025 को विशाल उसे अपने साथ लसूड़िया इलाके में एक होटल में ले गया और वहां शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए। करीब तीन महीने बाद मार्च में जब विशाल से उसने शादी के बारे में पूछा तो आरोपी ने ये कहते हुए साफ इंकार कर दिया कि हम दोनों अलग-अलग समाज के हैं इसलिए शादी नहीं करेगा।