Sagar Crime: तीन महीने से सही मौके के इंतजार में थी पत्नी, चुपके से घर में घुसी और मां-बेटी को मार डाला

2 नवंबर की शाम करीब 7.30 बजे गोदना गांव में रहने वाली गिरजा और उसकी 13 वर्षीय बेटी आयुषी घर पर थीं, तभी पड़ोस में रहने वाली रिश्ते की देवरानी काजल गोस्वामी (28) उनके घर पहुंची और मां-बेटी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। मां-बेटी की चीख-पुकार सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग बुझाकर दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। गिरजाबाई करीब 100 प्रतिशत और आयुषी 70 प्रतिशत तक झुलस गई थी। दोनों घायलों को बीना से सागर रेफर किया गया था। इसके बाद आयुषी को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार को इलाज के दौरान पहले मां व फिर देर रात बेटी की भी मौत हो गई।