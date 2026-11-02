किसानों के साथ ठगी का खेल! बिना लाइसेंस बेच रहा था खाद, बीना में कृषि विभाग की जांच में खुली पोल

कृषि विभाग में पदस्थ उर्वरक निरीक्षक दीपेश पिता प्रकाश राव मोघे ने द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। 14 अक्टूबर को कृषि एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा ग्राम पड़रिया में निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान सुरेन्द्र सिंह उर्फ संजू ठाकुर पिता मालक सिंह के निवास पर 20 बोरी डीएपी खाद मिला था। इस संबंध में भूमि संबंधी दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किए गए और खाद अन्य ग्रामों के किसानों को अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा था। खाद की बोरी पर इफको लिखा था और आमनक होने की आशंका पर सैंपल प्रयोगशाल भेजे गए थे, जो अमानक निकला है।