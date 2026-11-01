जोधपुर-चेन्नई स्पेशल एक्सप्रेस में पानी खत्म होने पर भड़के यात्री, बीना स्टेशन पर 54 मिनट तक खड़ी रही ट्रेन

जोधपुर-चेन्नई स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का बीना स्टेशन पर महज पांच मिनट का निर्धारित स्टॉपेज है, लेकिन यात्रियों ने कोच में पानी नहीं होने की शिकायत करते हुए चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन में पानी भरने के लिए कंट्रोल रूम से कोई सूचना नहीं मिली है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार बीना में केवल उन्हीं गैर निर्धारित ट्रेनों में पानी भरा जाता है, जिनके लिए कंट्रोल रूम से सूचना मिलती है। इसके बावजूद यात्रियों ने ट्रेन चलने नहीं दी और दोबारा चेन पुलिंग कर दी। लगातार तीन बार चेन पुलिंग होने के बाद अधिकारियों को पानी भरने का निर्णय लेना पड़ा। ट्रेन के बी-2, बी-9 सहित अन्य कोच में पानी की कमी थी।