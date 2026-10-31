31 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सागर

बीना में दिनदहाड़े घर में चोरी, खेत पर गया था परिवार

Daylight House Theft: पीछे के दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुसे बदमाश, करीब 5 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात व नकदी चोरी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

सागर

image

Shailendra Sharma

Updated: 31 Oct 2026, 8:18 PM IST

bina chori

daylight house theft family went to farm jewellery cash stolen, जांच करने पहुंची पुलिस (Source-Patrika)

Bina Daylight House Theft: मध्यप्रदेश के सागर जिले के बीना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बसाहारी दरवाजा वार्ड नंबर 3 में अज्ञात बदमाशों ने दिनदहाड़े एक सूने मकान को निशाना बनाकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। परिवार घर में ताला लगाकर खेत पर काम करने गया था, इसी दौरान चोरों ने मकान में घुसकर करीब 5 लाख रुपए कीमत के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वारदात का खुलासा शाम को बेटी के घर पहुंचने पर हुआ। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

दोपहर में घर में चोरी की वारदात

पूरन पाल (50) ने अपने बेटे महेंद्र पाल के साथ खिमलासा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि 30 अक्टूबर को सुबह करीब 11 बजे वह परिवार के साथ मकान में ताला लगाकर नितिन सोनी के खेत पर काम करने गए थे। शाम करीब 5.30 बजे उनकी बेटी रानी घर लौटी तो पीछे के दरवाजे का ताला टूटा मिला। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था। आशंका है कि बदमाश पीछे की ओर बनी करीब दो फीट ऊंची पत्थर की बाउंड्री लांघकर अंदर दाखिल हुए।

‘पापा मुझे डॉक्टर के पास ले चलो…’ रोते-रोते पिता से बोली हंसा, मंदसौर में इलाज के दौरान मौत

ये भी पढ़ें
mandsaur hansa death

पलंग पेटी का ताला तोड़कर समेट ले गए जेवरात

घर के भीतर घुसे बदमाशों ने कमरे में रखी पलंग पेटी का ताला तोड़कर सोने की झुमकी, टॉप्स, चूड़ियां, हार, गुरिया, अंगूठी और पंचाली सहित चांदी की करधनी व पायलें चुरा लीं। इसके अलावा नकदी भी लेकर फरार हो गए। चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी गई है।

फिंगरप्रिंट टीम ने जुटाए सबूत

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राधेश्याम पटेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सागर से फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर अंगुलियों के निशान सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब जुटाए गए साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

Anuppur Crime: पत्नी के शव को घसीटकर कमरे में ले गया, रातभर साथ में सोया, सुबह बच्चों के साथ पहुंची मां… तो मिटा चुका था खून के निशान

ये भी पढ़ें
anuppur murder

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2026, 8:18 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / बीना में दिनदहाड़े घर में चोरी, खेत पर गया था परिवार

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

MP Bus Tour Live : लग्जरी बस में सफर या यात्रियों की जान से खिलवाड़? किराया 5 गुना, सुविधा के नाम पर छलावा

Luxury Private Bus Travel
सागर

बीना मंडी में तीन साल की जगह दो माह में ही बदल दी दरें, व्यापारियों के ट्रक तौल कराने की दरें घटाई

In the Bina APMC (mandi), rates were revised after just two months instead of the usual three years; the charges for weighing traders' trucks have been reduced
सागर

सागर में 40 मौतों के मुख्य आरोपी से जेल में मारपीट, वेंटीलेटर पर दिखा, प्रबंधन बोला- तबियत बिगड़ी

sagar liquor tragedy main accused assaulted bhopal ventilator
सागर

सांस की तकलीफ, सीने में दर्द और एंबुलेंस का इंतजार… सागर में मालवाहक से बुजुर्ग को पहुंचाना पड़ा अस्पताल

108 Ambulance Service
सागर

बीना स्टेशन से निलने वाली ट्रेनों में दीपावली के 12 दिन पहले से सीटें फुल

Seats in trains leaving from Bina station are full 12 days before Diwali.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.