बीना में दिनदहाड़े घर में चोरी, खेत पर गया था परिवार

पूरन पाल (50) ने अपने बेटे महेंद्र पाल के साथ खिमलासा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि 30 अक्टूबर को सुबह करीब 11 बजे वह परिवार के साथ मकान में ताला लगाकर नितिन सोनी के खेत पर काम करने गए थे। शाम करीब 5.30 बजे उनकी बेटी रानी घर लौटी तो पीछे के दरवाजे का ताला टूटा मिला। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था। आशंका है कि बदमाश पीछे की ओर बनी करीब दो फीट ऊंची पत्थर की बाउंड्री लांघकर अंदर दाखिल हुए।