सागर में 40 मौतों के मुख्य आरोपी से जेल में मारपीट, वेंटीलेटर पर दिखा, प्रबंधन बोला- तबियत बिगड़ी

बनौराज हादुर सिंह लोधी ने बताया कि नौराज का रहने वाला जुझार सिंह मेरा भाई है। वह बंडा जेल में बंद था। अचानक सूचना दी गई कि उसे बीएमसी में भर्ती कराया गया है, इसलिए रविवार को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, थी, इसलिए जेल से से सीधे बीएमसी बीएमसी ले गए थे। परिजनों का आरोप है कि सागर में भर्ती कराने के बाद सूचना दी गई। सोमवार को हालत और बिगड़ी तो तो भोपाल रेफर किया। दस घंटे तक एंबुलेंस की व्यवस्था के नाम पर इंतजार कराया। मंगलवार सुबह उसे भोपाल हमीदिया अस्पताल ले गए। वहां वेंटिलेटर पर है। हम दूर से ही से ही देख सकते हैं, मिलने नहीं दिया गया। एम्स अस्पताल में बेहतर इलाज की मांग की है, लेकिन यह बात नहीं मानी गई।