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जबलपुर

सफेद रंग की वेन्यू कार में मिली अवैध शराब, जबलपुर में कार छोड़कर भागा ड्राइवर

Illegal Liquor Seizure: कार की डिक्की और सीटों में मिली शराब, कार से कुल 17 पेटियों में 24 केन बीयर, 12 बोतल और अंग्रेजी शराब के 730 पाव बरामद हुए।
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जबलपुर

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Shailendra Sharma

Updated: 28 Oct 2026, 7:52 PM IST

jabalpur car sharab

illegal liquor seized white hyundai venue car driver escapes, कार में रखी हुई शराब (Source-Patrika)

Jabalpur Illegal Liquor Seizure: मध्यप्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने एक कार से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जब कार को रोकने की कोशिश की तो कार चालक तेजी से कार भगाकर ले गया। पुलिस ने पीछा किया तो घबराकर कार ड्राइवर कार को अंधेरे में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार व शराब को जब्त कर लिया है और फरार ड्राइवर के बारे में पता लगा रही है।

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28 Oct 2026, 7:52 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / सफेद रंग की वेन्यू कार में मिली अवैध शराब, जबलपुर में कार छोड़कर भागा ड्राइवर

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