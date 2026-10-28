सफेद रंग की वेन्यू कार में मिली अवैध शराब, जबलपुर में कार छोड़कर भागा ड्राइवर

Jabalpur Illegal Liquor Seizure: मध्यप्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने एक कार से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जब कार को रोकने की कोशिश की तो कार चालक तेजी से कार भगाकर ले गया। पुलिस ने पीछा किया तो घबराकर कार ड्राइवर कार को अंधेरे में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार व शराब को जब्त कर लिया है और फरार ड्राइवर के बारे में पता लगा रही है।