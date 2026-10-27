Gwalior Crime: मैं भागी नहीं, लिफ्ट ली थी… घर लौटी पत्नी के बहाने सुनकर पकड़ लेंगे माथा

Gwalior Crime: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में 20 दिन पहले बाइक पर बैठकर युवक के साथ भागी महिला वापस लौट आई है। वापस लौटने के बाद महिला ने जो कहानी पति व पुलिस को सुनाई है उसे सुनकर हर कोई हैरान है। महिला का कहना है कि वो किसी के साथ भागी नहीं थी बल्कि उसने लिफ्ट ली थी, इतना ही नहीं महिला रास्ता भटकने के कारण एक झोपड़ी में इतने दिनों तक रहने की बात कह रही है। हालांकि जब पुलिस ने उससे झोपड़ी के बारे में पूछा तो वो कोई जवाब नहीं दे रही है। बता दें कि महिला का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जिसमें वो बाइक पर बैठकर एक युवक के साथ जाते नजर आ रही थी।