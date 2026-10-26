दीपावली की सफाई से ग्वालियर में बढ़े मरीज, जानें धूल-एलर्जी से बचने के लिए 6 उपाय

Diwali cleaning dust allergy prevention: दीपावली की साफ-सफाई और मौसम में उतार-चढ़ाव ने लोगों की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया है। घरों में उड़ती धूल और बदलते तापमान के बीच सर्दी-जुकाम, गले में खराश, एलर्जी और वायरल संक्रमण की शिकायतें बढ़ रही है। ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े जयारोग्य अस्पताल (जेएएच) में भी ऐसे मरीजों की संख्या में करीब 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होने की बात सामने आई है। डॉक्टरों के अनुसार, एक घर में एक व्यक्ति के बीमार पड़ने के बाद दूसरे परिजनों में भी संक्रमण फैलने के मामले सामने आ रहे हैं।