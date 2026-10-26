सऊदी गए भोपाल के 90 लोग फंसे, भोजन पानी तक में हो रही दिक्कत

एमपी की राजधानी भोपाल के अनेक लोग सऊदी अरब में फंस गए हैं। एयर इंडिया की उड़ानें रद्द होने से यह स्थिति निर्मित हुई है। भोपाल के इन लोगों को अब भोजन पानी तक के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में सैन्य तनाव पुन: बढ़ गया है। हूती विद्रोहियों ने हवाई अड्डों को निशाना बनाने की धमकी दी है। इसके बाद देश की एयरलाइंस ने सऊदी अरब की उड़ानें रद्द कर दी हैं। इससे उमराह करने गए हजारों लोग वहीं फंस गए हैं।