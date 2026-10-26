भोपाल के सबसे बड़े ग्रीन एरिया पर छाया संकट ! 500 एकड़ में कट सकते 60 हजार पेड़, आज होगा फैसला

साल 2015-16 में भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तुलसी नगर और शिवाजी नगर के पेड़ों को काटने के प्रस्ताव का भारी विरोध हुआ था, जिसके बाद इसे निरस्त करना पड़ा था। अब फिर से उसी तरह की योजना लाने से भोपाल की जलवायु, तापमान और शुद्ध हवा पर विनाशकारी प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल टीटी नगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बाद अब शिवाजी नगर और तुलसी नगर क्षेत्र की 350 एकड़ जमीन पर नजर है। शिवाजी नगर एवं तुलसी नगर में सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टर वर्ष 1966 में बनाए गए थे। जब देश भर से लोग यहाँ आए, तो वे अपने मूल स्थानों के पौधे यहाँ ले आए। यही कारण है कि इस क्षेत्र में कॉस्मोपॉलिटन वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। ये शहर के सबसे इको-फ्रेंडली इलाकों में से हैं।