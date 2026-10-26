एमपी में ‘यूज्ड वाटर’ पॉलिसी तैयार, एसटीपी का पानी बेचकर कमाई करेंगे नगरीय निकाय

Bhopal news: एमपी के भोपाल शहर में नगरीय विकास विभाग ने अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को निकायों की कमाई का जरिया बनाने की योजना बनाई है। इसमें घरों में उपयोग किए पानी का ट्रीटमेंट कर दोबारा प्रदेश में ग्राउंड वाटर और पेयजल के लिए सप्लाई किए जाने वाले पानी की बचत होगी और नगरीय निकायों की आय भी बढ़ेगी। इसके लिए प्रदेश के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों से ट्रीट होकर निकले साफ पानी को उद्योगों, रेलवे, निर्माण कार्यों के लिए दिया जाएगा। इसे नगरीय निकाय तय राशि लेकर सप्लाई करेंगे। यदि किसी को पेयजल जैसा शुद्ध पानी चाहिए तो इसके लिए टर्शियरी एसटीपी भी पीपीपी के तहत निजी निवेशकों के माध्यम से बनवाए जाएंगे।