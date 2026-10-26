पाबंदी के बाद भी बाजार में पहुंची ‘कर्बाइड गन’, खतरनाक हो सकता इस्तेमाल, भोपाल में एडवाइजरी जारी

Bhopal news: दिवाली नजदीक आते ही एक बार फिर चोरी छिपे प्रतिबंधित कार्बाइड गन की बिक्री शुरू हो गई है। पिछले साल हुई घटनाओं के बावजूद लोग इसे खरीदने से बाज नहीं आ रहे हैं। कार्बाइड गन की ऑनलाइन बिक्री भी हो रही है जिसकी होम डिलीवरी का दावा किया जा रहा है। उल्लेखनीय की कार्बाइड गन में कैल्शियम और दूसरे रसायन का इस्तेमाल कर विस्फोट पैदा किया जाता है, जो बच्चों को आकर्षित करता है। इसके अलावा आग लगाकर आसमान में छोड़ने वाला बैलून भी पिछले साल कई स्थानों पर अग्नि हादसों की वजह बना था, जिसके बाद इसे भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। पटाखा कारोबारियों के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर लगने वाली दुकानों पर यह सामग्री नहीं मिल रही है, लेकिन तथाकथित रूप से कुछ लोग अभी भी इसकी बिक्री कर रहे हैं।