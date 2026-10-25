एमपी में 75% जिलों में पानी छोड़ने का फैसला अटका, बांधों से नहीं मिलेगा पानी

Bhopal news: मध्यप्रदेश में कम बारिश के चलते इस बार रबी सीजन में सिंचाई के पानी को लेकर संकट गहराने लगा है। जलाशयों में सीमित जलभराव को देखते हुए कुछ जिलों ने सिंचाई के पानी पर पाबंदी और कटौती का फैसला किया है। रतलाम में 50 फीसदी से कम पानी वाले बांधों से सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जाएगा। वहीं, 50 से 75 फीसदी तक भरे जलाशयों से सीमित पानी मिलेगा। 75 फीसदी से अधिक और पूरी क्षमता से भरे बांधों से पलेवा के बाद दो से तीन बार ही फसलों की सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा।