कांग्रेस का पन्ना पर फोकस, अपना प्रभाव बढ़ाने 2 बड़े नेताओं ने बनाया प्लान

MP Congress मध्यप्रदेश में कांग्रेस इन दिनों पूर्ण रूप से सक्रिय है। केन बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावितों के अधिकारों के लिए भी पार्टी मुखर है। यहां के आदिवासियों में अपनी पैठ बरकरार रखने और अपना व्यक्तिगत प्रभाव बढ़ाने के लिए कांग्रेस के 2 बड़े नेता योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने पन्ना पर फोकस किया है। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शनिवार को क्षेत्र का दौरा करने जा रहे हैं। ये दोनों नेता केन ​बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावितों से बातचीत करेंगे।