गैस उपभोक्ता जाने लें, फ्री में होती है e-KYC, पैसे मांगे तो करें शिकायत, भोपाल में होगी कार्रवाई

Bhopal news: रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरकार द्वारा पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है, पर मैदानी स्तर पर गैस एजेंसियों की मनमानी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एमपी के भोपाल शहर में विभिन्न क्षेत्रों में संचालित गैस एजेंसियों, उनके कर्मचारियों द्वारा 'इंस्पेक्शन' व अन्य बहानों की आड़ में उपभोक्ताओं से 236 रुपए के सर्विस चार्ज की वसूली की जा रही है। जबकि प्रमुख तेल कंपनियों के सख्त निर्देश हैं कि एलपीजी कनेक्शन की आधार-आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाईसी पूरी तरह से मुफ्त है। ग्राहक से कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा।