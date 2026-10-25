भोपाल के ISBT में खड़ी कई बसों में लगी भीषण आग, बस स्टैंड पर मची अफरा-तफरी

इधर, जानकारी लगते ही दमकल विभाग की एक के पीछे एक कई गाड़ियां और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है और आग बुझाने का प्रयास शुरु कर दिया गया है। राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर शुरु कर दिया गया है। साथ ही, आग पर काबू पाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आग लगने का प्राथमिक कारण क्या है और इसमें किसी प्रकार की जनहानि हुई है या नहीं, इस संबंध में अभी विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। पुलिस और प्रशासन द्वारा आसपास के इलाके को खाली कराकर सुरक्षा घेरा बना लिया गया है, ताकि किसी तरह के बड़े हादसे से बचा जा सके।