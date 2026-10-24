Gwalior… नवरात्र-दशहरे पर अंचल में 1343 फोर व्हीलर बिके, एसयूवी ज्यादा

ऑटोमोबाइल बाजार में 8 से 20 लाख रुपए तक की कारों की मांग चर्चा में है। खासकर 8 से 12 लाख रुपए के बजट वाली गाडिय़ां ग्राहकों की पसंद बनी हुई हैं। इस श्रेणी में एसयूवी और बेहतर फीचर्स वाले मॉडल परिवारों को आकर्षित कर रहे हैं। ग्राहक अब केवल कीमत नहीं, बल्कि सुरक्षा, माइलेज, आराम, डिजाइन और रीसेल वैल्यू को भी खरीदारी का आधार बना रहे हैं। ऑटोमोबाइल कारोबारी ऋषभ समाधिया के मुताबिक, त्योहारों के दौरान वाहन खरीदने को लेकर ग्राहकों का उत्साह बाजार के लिए सकारात्मक संकेत है। उनके अनुसार, 8 से 12 लाख रुपए के बजट में आने वाली कारों की मांग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से मॉडल चुन रहे हैं। आने वाले शुभ मुहूर्तों में भी अच्छी बुङ्क्षकग और डिलीवरी की उम्मीद है।