‘तुमसे प्यार करता हूं, शादी करूंगा’, ग्वालियर में प्रेमी का सच सामने आते ही थाने पहुंची युवती

Gwalior False Promise Of Marriage: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक युवती को झूठे प्यार और वादे में फंसाकर युवक ने उसके साथ संबंध बनाए। अब जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी शादी के वादे से मुकर गया और युवती को अपने साथ हुए धोखे का एहसास हुआ। आरोपी प्रेमी की सच्चाई जानने के बाद पीड़ित युवती तुरंत पुलिस थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है।