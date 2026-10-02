जबलपुर की होटल बैलेंसिंग रॉक में पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ पकड़ा

जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र के शारदा चौक स्थित होटल बैलेसिंग रॉक में एक महिला ने पति को दूसरी महिला के साथ रंगेहाथों पकड़ा। होटल के कमरा नंबर 103 में पति अपनी महिला मित्र के साथ मौजूद था, तभी पत्नी होटल में पहुंच गई। कमरे का दरवाजा पीटना शुरु कर दिया, दरवाजा खुलते ही पत्नी कमरे में दाखिल हुई तो पति व दूसरी महिला आपत्तिजनक हालत में मिले। इसके बाद पत्नी ने दोनों की पिटाई करते हुए हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस महिला के साथ पत्नी ने पति को पकड़ा है वो पति के साथ ही काम करती है। पत्नी ने ये भी बताया कि करीब एक साल से दोनों के बीच अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में उसने पति से पूछा लेकिन हर बार पति ने गुमराह किया।