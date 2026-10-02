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जबलपुर की होटल बैलेंसिंग रॉक में पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ पकड़ा

Wife Caught Husband: पति के मोबाइल में मिलने का मैसेज देख पत्नी को हुआ शक, पत्नी ने पीछा किया और होटल में दूसरी महिला के साथ पति को रंगेहाथों पकड़ा।
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जबलपुर

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Shailendra Sharma

Oct 02, 2026

jabalpur wife caught husband

wife catches husband with another woman in hotel, महिला ने पति को दूसरी महिला के साथ होटल के कमरे में पकड़ा (Source-Patrika)

Jabalpur Wife Caught Husband: मध्यप्रदेश के के जबलपुर में गढ़ा थाना इलाके की होटल बैलेंसिंग रॉक में शुक्रवार को उस वक्त हंगामा हो गया,जब एक महिला ने अपने पति को होटल के कमरे में दूसरी महिला के साथ रंगेहाथों पकड़ा। पत्नी ने दोनों की पिटाई करते हुए हंगामा मचा दिया। जब पत्नी होटल के कमरे में दाखिल हुई तो पति और दूसरी महिला आपत्तिजनक हालत में थे। होटल में पति-पत्नी और वो का हंगामा होने की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला।

कमरा नंबर 103 में दूसरी महिला के साथ मिला पति

जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र के शारदा चौक स्थित होटल बैलेसिंग रॉक में एक महिला ने पति को दूसरी महिला के साथ रंगेहाथों पकड़ा। होटल के कमरा नंबर 103 में पति अपनी महिला मित्र के साथ मौजूद था, तभी पत्नी होटल में पहुंच गई। कमरे का दरवाजा पीटना शुरु कर दिया, दरवाजा खुलते ही पत्नी कमरे में दाखिल हुई तो पति व दूसरी महिला आपत्तिजनक हालत में मिले। इसके बाद पत्नी ने दोनों की पिटाई करते हुए हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस महिला के साथ पत्नी ने पति को पकड़ा है वो पति के साथ ही काम करती है। पत्नी ने ये भी बताया कि करीब एक साल से दोनों के बीच अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में उसने पति से पूछा लेकिन हर बार पति ने गुमराह किया।

पति के मोबाइल पर देख लिया था मैसेज

पत्नी ने बताया कि उसे पति पर पहले से शक था कि उसका किसी दूसरी महिला से संपर्क है। शुक्रवार दोपहर को पति के मोबाइल पर एक मैसेज आया था, मैसेज में होटल में मिलने की बात लिखी थी, जिससे उसका शक यकीन में बदल गया। पति के घर से काम के बहाने निकला तो पत्नी ने उसका पीछा किया और होटल तक पहुंच गई। यहां पति दूसरी महिला के साथ कमरे में आपत्तिजनक हालत में मिला। होटल में हो रहे हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस होटल पहुंची और तीनों को शांत कर स्थिति को संभाला। पुलिस का कहना है कि अगर महिला के द्वारा शिकायत की जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

02 Oct 2026 09:04 pm

Published on:

02 Oct 2026 08:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जबलपुर की होटल बैलेंसिंग रॉक में पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ पकड़ा

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