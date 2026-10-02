यूपी के नंबर वाली काले रंग की कार ने जबलपुर में बाइक को मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत

जानकारी के मुताबिक खुड़ावल गांव के रहने वाले करण सिंह लोधी और उमाशंकर लोधी सामाजिक कार्यक्रम में जाने के लिए घर से निकले थे। जैसे ही वो मोहसाम के पास पहुंचे तभी जबलपुर की ओर से आ रही काले रंग की तेज रफ्तार कार (क्रमांक यूपी 16 डीजेड 1243) ने उनकी बाइक को सामने से सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक चला रहे करण सिंह उछलकर कार के सामने वाले हिस्से पर जा गिरे। सिर, हाथ-पैर में गंभीर चोट आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उमाशंकर के सिर में गंभीर चोट आई। उन्हें निजी एंबुलेंस से सिहोरा अस्पताल लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर कर दिया। परिजन उन्हें इलाज के लिए जबलपुर ले जा रहे थे, लेकिन मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले ही रास्ते में उमाशंकर ने दम तोड़ दिया।