“रसिक दुलारी शरण के साथ गलत किया” प्रेमानंदजी के शिष्य पर चाचा का बड़ा खुलासा

Premanandji Disciple Rasik Dulari Sharan : वृंदावन में संत प्रेमानंदजी के शिष्य रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी की संदिग्ध मौत का मामला देशभर में सुर्खियों में है। इस दुखद घटना की न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। रसिक दुलारी शरण मामले के बाद प्रेमानंद महाराज के आश्रम की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच आश्रम प्रबंधन ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रेमानंदजी न तो कोई नया शिष्य बनाएंगे और न ही अभी किसी को दीक्षा देंगे। इधर जबलपुर के परसवाड़ा-जमतरा गांव में 6 ​दिनों से शोक पसरा है। रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी पटेल यहीं के निवासी थे। वृंदावन में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर मिलने के बाद से ही पूरा परिवार दुखी है। रसिक दुलारी शरण के चाचा रघु पटेल लोधी ने मथुरा पुलिस के दावे पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें किसी मारकर फेंका है। उनके साथ गलत किया गया, उनके साथ धोखा हुआ।