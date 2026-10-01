गायत्री मंदिर के पास ‘दो नंबरी’ पटवारी गिन रहा था नोट, जबलपुर में EOW ने पकड़ा

EOW की टीम ने शिकायत की जांच की और पटवारी मनोज बघेल का फोन टेप किया और शिकायत सही पाए जाने पर गुरुवार को पटवारी को रंगेहाथों पकड़ने की योजना बनाई। EOW की टीम ने फरियादी मनोज बघेल को रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर 2 हजार रुपये देने के लिए पटवारी मनोज बघेल के पास भेजा। पटवारी ने फरियादी को मनमोहन नगर में गायत्री मंदिर के पास बुलाया, वहां पहले से लोकायुक्त की टीम मौजूद थी। जैसे ही पटवारी मनोज बघेल ने फरियादी शरद विश्वकर्मा से रिश्वत के रूपये लिए तो EOW की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। आरोपी पटवारी मनोज बघेल के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधित 2018 की धारा 7 (ए) के तहत अपराध दर्ज कार्यवाही की गई है।