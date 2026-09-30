प्रेमानंदजी के शिष्य के साथ किसी राक्षसी प्रवृत्ति वाले ने किया दुर्व्यवहार, वृंदावन के महंत का बड़ा आरोप

Premanandji Disciple Rasik Dulari Sharan Case : वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण की मौत का मामला तूल पकड़ चुका है। शुक्रवार सुबह उनकी संदिग्ध मौत हो गई थी। दीपक लोधी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनका प्राइवेट पार्ट कटने और अधिक रक्तस्राव के कारण जान जाने की बात सामने आई। पुलिस ने उनके कमरे से एक ग्राइंडर भी बरामद किया था। इस घटना के बाद से दीपक लोधी के जबलपुर स्थित पुश्तैनी घर में मातम पसरा है। 6 दिन बाद भी परिजन उस हादसे को भुला नहीं पा रहे हैं। उधर वृंदावन में भी रसिक दुलारी शरण मामले में धार्मिक गलियारों में गहरा रोष व्यक्त किया जा रहा है। महंत गंगादास महाराज ने तो बड़ा आरोप लगाते हुए मामले की गहराई से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि किसी राक्षसी प्रवृत्ति वाले शख्स ने साधक रसिक दुलारी शरण के बाद दुर्व्यवहार किया था।