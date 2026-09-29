प्रेमानंदजी से दीक्षा के बाद किन कड़े नियमों का पालन कर रहे थे रसिक दुलारी शरण, मां ने किया बड़ा खुलासा

Premanandji Disciple Rasik Dulari Sharan : जबलपुर के साधक दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण की वृंदावन में संदिग्ध मौत का मामला देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। वे प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य थे। दीपक लोधी की शुक्रवार को राधा केली कुंज आश्रम में 4 मंजिला इमारत से गिरने से मौत हो गई थी। इस खौफनाक वारदात ने जहां संत समाज से लेकर पुलिस महकमे तक में हड़कंप मचा दिया वहीं रसिक दुलारी शरण के परिजनों को जीवन भर का दुख दे दिया है। मां मायाबाई तो उनकी याद में बार बार रो उठती हैं। वे बताती हैं कि बेटे दीपक ने प्रेमानंद महाराज से दीक्षा लेने के बाद इतने कड़े नियम अपना लिए थे कि मुझसे भी दूरी बना ली थी। अब वह सदा के लिए बिछुड़ गया।