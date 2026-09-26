26 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जबलपुर

जबलपुर में टेंट हाउस संचालक की पिस्टल से चली गोली, एक की मौत, एक घायल

Pistol Firing: हनुमानताल के भोला नगर प्रेम सागर में वारदात, एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस।
less than 1 minute read
Google source verification

जबलपुर

image

Shailendra Sharma

Sep 26, 2026

jabalpur firing

pistol firing one dead one injured, अस्पताल में भर्ती गोली लगने से घायल युवक (Source-Patrika)

Jabalpur Pistol Firing: मध्यप्रदेश के जबलपुर के हनुमानताल के प्रेम सागर भोला नगर में शनिवार दोपहर एक टेंट हाउस संचालक की पिस्टल से दो फायर हो गए। दोनों गोली उसके दो कर्मचारियों को लगी। घटना में एक की जहां मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा जख्मी हो गया। शव को मेडिकल अस्पताल की मर्चुरी में रखवाया गया है। रविवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मामले में पुलिस जांच कर रही है।

खबर अपडेट की जा रही है...

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Sept 2026 09:09 pm

Published on:

26 Sept 2026 09:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जबलपुर में टेंट हाउस संचालक की पिस्टल से चली गोली, एक की मौत, एक घायल

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बरगी बांध के 13 गेट खुले, नर्मदा में बढ़ाई गई जल निकासी; घाटों पर 12-14 फीट बढ़ सकता है जलस्तर

Bargi Dam 13 Gates Open
जबलपुर

वकीलों की आड़ में एमपी हाईकोर्ट में घूम रहे संदिग्ध, शुरु हुआ धरपकड़ अभियान

High Court Fake Lawyers
जबलपुर

भैया ने प्रेमानंद महाराज के लिए छोड़ा था जबलपुर, छोटे भाई ने किए कई खुलासे

premanand maharaj disciple
जबलपुर

लबालब हुआ एमपी का बरगी बांध, 9 गेट खोलने से उफनाएगी नर्मदा, 8 फीट बढ़ सकता है जलस्तर

jabalpur
जबलपुर

एमपी के 70 हजार शिक्षकों के लिए खुशखबरी, 20 हजार तक बढ़ सकती है सैलरी, जानें कैसे

MP High Court
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.