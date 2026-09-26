जबलपुर में टेंट हाउस संचालक की पिस्टल से चली गोली, एक की मौत, एक घायल

Jabalpur Pistol Firing: मध्यप्रदेश के जबलपुर के हनुमानताल के प्रेम सागर भोला नगर में शनिवार दोपहर एक टेंट हाउस संचालक की पिस्टल से दो फायर हो गए। दोनों गोली उसके दो कर्मचारियों को लगी। घटना में एक की जहां मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा जख्मी हो गया। शव को मेडिकल अस्पताल की मर्चुरी में रखवाया गया है। रविवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मामले में पुलिस जांच कर रही है।