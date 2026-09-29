सेना में जाने की बजाए प्रेमानंदजी के शिष्य क्यों बन गए रसिक दुलारी शरण, ताऊ ने किया खुलासा

Premanandji Disciple Rasik Dulari Sharan : वृंदावन में जबलपुर निवासी रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से विवाद खड़ा हो गया है। वे संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य थे। शुक्रवार को 4 मंजिला इमारत से गिरने से दीपक लोधी की सांसें थम गईं थीं। परिजनों ने इस घटना में साजिश की आशंका जताई है। मामले की CBI जांच की भी मांग की है। 24 वर्षीय दीपक लोधी ने प्रेमानंद महाराज से बाकायदा दीक्षा ली थी। परिजनों ने बताया कि वे सेना में जाना चाहते थे। यह सपना टूटने से दीपक लोधी संसार से विरक्त हो गए और आखिरकार वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज की शरण में चले गए थे। घरवाले उन्हें खूब याद कर रहे हैं।