हाईकोर्ट पहुंचा भोपाल में वकील से मारपीट का मामला, गिरफ्तारी पर रोक

वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि वकील ने ट्रैफिक एसीपी से बदसलूकी की और शासकीय कार्य में बाधा डाली। जिसके कारण उन्हें पकड़कर थाने लाया गया और शासकीय कार्य में बाधा डालने के साथ ही अभद्रता और मारपीट का मामला दर्ज किया गया। तो वहीं वकील राकेश रावल की शिकायत पर थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज की गई थी। इस घटना को लेकर दूसरे दिन भोपाल में वकीलों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था जिसके बाद थाना प्रभारी राज सिंह अहिरवार समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। अब मामला हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को तय की गई है।