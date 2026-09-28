प्रेमानंद महाराज के शिष्य का वृंदावन में ऐसा मन लगा कि घर ही नहीं लौटे, वहीं की मिट्टी में मिल गए

Premanand Maharaj Disciple Deepak Lodhi : वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य एमपी के जबलपुर के दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण को शुरु से ही धर्म की राह लुभाती थी। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की, इसके बाद घर भी छोड़ दिया। वृंदावन जाकर प्रेमानंद महाराज से दीक्षा लेकर दीपक लोधी, रसिक दुलारी शरण बन गए। यहां उनका मन ऐसा रमा कि फिर घर ही नहीं लौटे। यहां तक कि मौत के बाद भी उनका अंतिम संस्कार भी वृंदावन में ही किया गया। रसिक दुलारी शरण वहीं की मिट्टी में मिल गए। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है जिसमें अत्यधिक रक्त बहने को मौत की वजह बताई गई है। इधर परिजनों ने कुछ शिकायतें की हैं जिसकी मथुरा पुलिस जांच कर रही है।