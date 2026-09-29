प्रेमानंद महाराज से लगाव लगते ही त्यागे सभी रिश्ते-नाते, रसिक दुलारी शरण ने छोड़ दी दुनिया

Premanand Maharaj : यूपी के वृंदावन में संत प्रेमानंदजी महाराज के 24 वर्षीय शिष्य रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी की चौथी मंजिल से गिरकर संदिग्ध मौत हो गई। राधा केली कुंज आश्रम में यह घटना घटी। दीपक लोधी के परिजनों ने जबलपुर से वृंदावन पहुंचकर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने आश्रम की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए प्रबंधन के रवैए पर गुस्सा जताया। रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी के परिजनों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज से लगाव लगते ही उन्होंने सभी रिश्ते नाते त्याग दिए थे। यहां तक कि दुनिया भी छोड़ दी पर उनकी मौत से उठे सवालों के जवाब मिलना जरूरी है।