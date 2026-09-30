वृंदावन आनेवाले सभी साधु संतों की हो जांच, जबलपुर के शिष्य की दुखद मौत के बाद उठी मांग

Premanandji Disciple Rasik Dulari Sharan Case : संत प्रेमानंद के शिष्य दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण की मृत्यु के बाद जहां जबलपुर में परिजन दुखी हैं वहीं देशभर में साधु संतों में आक्रोश पनप रहा है। संत समाज इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी मामले की गहराई से जांच करने की बात कहकर दबाव बढ़ा दिया है। वृंदावन में भी रसिक दुलारी शरण केस की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। इसके लिए धर्म रक्षा सेना के तत्वावधान में बाकायदा एक बैठक बुलाई गई। यहां मथुरा के महंत मोहिनी शरण महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि साधक रसिक दुलारी शरण के साथ कुछ गलत हुआ है। इस जघन्य अपराध की सच्चाई सामने आना जरूरी है। उनकी मौत से हम सभी दुखी हैं। महंत मोहिनी शरण महाराज ने वृंदावन की पवित्रता बनाए रखने के लिए संतो के वेश में आ रहे असामाजिक तत्वों की भी जांच की मांग की।