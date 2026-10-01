1 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जबलपुर

जबलपुर में टीचर ने फेंककर मारा डस्टर, छात्रा को सिर में आई चोट, अस्पताल में हुई एमआरआई

Teacher Throws Duster At Student: रानी दुर्गावती स्कूल में छात्रा को शिक्षक ने डस्टर फेंककर मारा, अर्धबेहोशी की हालत में बच्ची को लाया गया अस्पताल, एमआरआई के बाद अस्पताल में भर्ती है बच्ची।
2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Shailendra Sharma

Oct 01, 2026

Jabalpur Teacher Throws Duster At Student

teacher throws duster at class 7 student head injury, एमआरआई कराती हुई छात्रा व सिर पर लगी चोट (Source-Patrika)

Jabalpur Teacher Throws Duster At Student: मध्यप्रदेश के जबलपुर में गंगानगर स्थित पीएम एसएचआर आई रानी दुर्गावती उच्चतर माध्यमिक शाला में सातवीं कक्षा की एक छात्रा को शिक्षक द्वारा डस्टर फेंककर मारे जाने की खबर सामने आई है। छात्रा के पालकों ने इस मामले की संजीवनीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। डस्टर बच्ची के सिर में लगना बताया गया है, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। एएसपी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

कक्षा में शिक्षक ने फेंककर मारा डस्टर

एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि मामला गंगानगर स्थित रानी दुर्गावती उच्चतर माध्यमिक शाला का है। यहां सातवीं कक्षा की एक छात्रा के सिर पर डस्टर लगने से चोट आई है। छात्रा को स्कूल के टीचर आशीष जैन ने डस्टर फेंककर मारा था। डस्टर छात्रा के सिर पर लगा और उसे चोट आई, छात्रा के सिर से कक्षा में ही खून निकलने लगा था और वो अर्धबेहोश हो गई थी। डस्टर मारने वाले टीचर आशीष ने कक्षा में रुमाल लगाकर छात्रा के सिर से बह रहे खून को रोक दिया था। घायल छात्रा ने इस दौरान शिक्षक से घर जाने की इच्छा भी जताई लेकिन शिक्षक ने उसे क्लास से बाहर नहीं जाने दिया। जिसके कारण छात्रा की तबीयत और बिगड़ गई।

तबीयत बिगड़ने पर लेकर पहुंचे अस्पताल

पुलिस का कहना है कि कुछ देर कक्षा में ही छात्रा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई जिसके बाद कक्षा की दूसरी छात्राएं ने स्कूल के दूसरे शिक्षकों को पूरी घटना बताई। इसके बाद स्कूल के स्टाफ ने तुरंत छात्रा के परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन स्कूल पहुंचे और बच्ची की घायल हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने छात्रा हालत को देखते हुए तत्काल छात्रा का एमआरआई कराया और उसे इलाज के लिए भर्ती किया। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने पीड़ित छात्रा का मेडिकल कराकर मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।

झाबुआ में छोटे भाई को दर्द में देख बड़े भाई को लगा सदमा, रुक गईं सांसें

ये भी पढ़ें
Jhabua Brother Dies Of Heart Attack

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Oct 2026 03:46 pm

Published on:

01 Oct 2026 03:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जबलपुर में टीचर ने फेंककर मारा डस्टर, छात्रा को सिर में आई चोट, अस्पताल में हुई एमआरआई

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जबलपुर में कार ने स्कूल वैन को टक्कर मारी, 11 बच्चे सवार थे

Jabalpur School Van Accident
जबलपुर

Patrika Sting: ‘फोन करो, ट्रेन में सीट लो’… दयोदय एक्सप्रेस में वेंडर ने 600 में बेची स्लीपर बर्थ, बोला- 300 टीसी को देने पड़ते है

patrika sting dayodaya express vendor sold sleeper seat tc commission
जबलपुर

वृंदावन आनेवाले सभी साधु संतों की हो जांच, जबलपुर के शिष्य की दुखद मौत के बाद उठी मांग

रसिक दुलारी शरण की मौत की उच्चस्तरीय जांच की मांग
जबलपुर

प्रेमानंदजी के शिष्य के साथ किसी राक्षसी प्रवृत्ति वाले ने किया दुर्व्यवहार, वृंदावन के महंत का बड़ा आरोप

प्रेमानंदजी के शिष्य रसिक दुलारी शरण की मौत पर भड़के संत
जबलपुर

प्रेमानंदजी से दीक्षा के बाद किन कड़े नियमों का पालन कर रहे थे रसिक दुलारी शरण, मां ने किया बड़ा खुलासा

रसिक दुलारी शरण
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.