जबलपुर में टीचर ने फेंककर मारा डस्टर, छात्रा को सिर में आई चोट, अस्पताल में हुई एमआरआई

एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि मामला गंगानगर स्थित रानी दुर्गावती उच्चतर माध्यमिक शाला का है। यहां सातवीं कक्षा की एक छात्रा के सिर पर डस्टर लगने से चोट आई है। छात्रा को स्कूल के टीचर आशीष जैन ने डस्टर फेंककर मारा था। डस्टर छात्रा के सिर पर लगा और उसे चोट आई, छात्रा के सिर से कक्षा में ही खून निकलने लगा था और वो अर्धबेहोश हो गई थी। डस्टर मारने वाले टीचर आशीष ने कक्षा में रुमाल लगाकर छात्रा के सिर से बह रहे खून को रोक दिया था। घायल छात्रा ने इस दौरान शिक्षक से घर जाने की इच्छा भी जताई लेकिन शिक्षक ने उसे क्लास से बाहर नहीं जाने दिया। जिसके कारण छात्रा की तबीयत और बिगड़ गई।