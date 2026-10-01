Patrika Sting: ‘फोन करो, ट्रेन में सीट लो’… दयोदय एक्सप्रेस में वेंडर ने 600 में बेची स्लीपर बर्थ, बोला- 300 टीसी को देने पड़ते है

इसके बाद वेंडर 2-3 बार यात्री के पास पहुंचा और रुपए देने के लिए दबाव बनाता रहा। उसने कहा कि पैसे दे दीजिए, ताकि वह भी फ्री हो जाए और यात्री भी आराम से बैठ सके। यात्री ने रकम पूछी तो वेंडर ने पहले सीट की कीमत 700 रुपए बताई, लेकिन बाद में 600 रुपए में देने की बात कही। यात्री ने बेटे से ऑनलाइन भुगतान कराने की बात कही तो वेंडर ने साफ मना कर दिया। इसके बाद यात्री ने जेब से 600 रुपए नकद निकालकर वेंडर को दिए। पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हुआ।