जबलपुर में कार ने स्कूल वैन को टक्कर मारी, 11 बच्चे सवार थे

पुलिस के मुताबिक गुरुवार को सुबह 11 बजे यह टक्कर हुई। ब्रिटिश स्कूल में पढ़ने वाले स्कूली बच्चे वैन से अपने घर जा रहे थे। धनवंतरी नगर चौक से आ रही तेज रफ्तार अर्टिगा ने वैन को पीछे से टक्कर मार दी। 11 बच्चों को चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार चालक बहुत ही तेज रफ्तार से था, जो अनियंत्रित तरीके से वाहन चला रहा था। हादसे के बाद वहां जाम भी लग गया था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।