1 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जबलपुर

जबलपुर में कार ने स्कूल वैन को टक्कर मारी, 11 बच्चे सवार थे

Jabalpur School Van Accident- जबलपुर के सुभाष नगर पुरवा में तेज रफ्तार कार में स्कूल वैन को टक्कर मारी...। कई बच्चे घायल...। अस्पताल में चल रहा है इलाज...।
less than 1 minute read
Google source verification

जबलपुर

image

Manish Gite

Oct 01, 2026

Jabalpur School Van Accident

Jabalpur School Van Accident- जबलपुर के सुभाष नगर पुरवा में गुरुवार को तेज रफ्तार कार ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। (फोटो पत्रिका)

Jabalpur School Van Accident- जबलपुर में स्कूल से घर जा रही बच्चों से भरी वैन को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इसके बाद स्कूल वैन पलट गई। वैन में करीब 11 बच्चे सवार थे। जो स्कूल से अपने घर जा रहे थे। इस घटना में 11 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के सुभाष नगर पुरवा में गुरुवार को यह घटना हुई है। एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने स्कूल से घर जा रही बच्चों से भरी वैन को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वैन वहीं पलट गई। वैन पलटते ही कांच टूट गया और दो बच्चे बाहर गिर गए। टक्कर इतनी जोर से लगी थी कि अर्टिगा कार के परखच्चे उड़ गए।

पुलिस के मुताबिक गुरुवार को सुबह 11 बजे यह टक्कर हुई। ब्रिटिश स्कूल में पढ़ने वाले स्कूली बच्चे वैन से अपने घर जा रहे थे। धनवंतरी नगर चौक से आ रही तेज रफ्तार अर्टिगा ने वैन को पीछे से टक्कर मार दी। 11 बच्चों को चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार चालक बहुत ही तेज रफ्तार से था, जो अनियंत्रित तरीके से वाहन चला रहा था। हादसे के बाद वहां जाम भी लग गया था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

एंबुलेंस से भेजा अस्पताल

घायल बच्चों की संख्या को देखते हुए तत्काल 108 को प्रत्यक्षदर्शियों ने सूचना दी। इसके बाद एंबुलेंस की मदद से घायलों को मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चों का इलाज किया जा रहा है। घायल बच्चों की संख्या 11 बताई जा रही है। जबकि दुर्घटना के बाद प्राथमिक आई थी कि वैन में 20 बच्चे सवार थे, लेकिन बाद में 11 बच्चों के होने की बात सामने आई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Oct 2026 01:43 pm

Published on:

01 Oct 2026 12:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जबलपुर में कार ने स्कूल वैन को टक्कर मारी, 11 बच्चे सवार थे

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Patrika Sting: ‘फोन करो, ट्रेन में सीट लो’… दयोदय एक्सप्रेस में वेंडर ने 600 में बेची स्लीपर बर्थ, बोला- 300 टीसी को देने पड़ते है

patrika sting dayodaya express vendor sold sleeper seat tc commission
जबलपुर

वृंदावन आनेवाले सभी साधु संतों की हो जांच, जबलपुर के शिष्य की दुखद मौत के बाद उठी मांग

रसिक दुलारी शरण की मौत की उच्चस्तरीय जांच की मांग
जबलपुर

प्रेमानंदजी के शिष्य के साथ किसी राक्षसी प्रवृत्ति वाले ने किया दुर्व्यवहार, वृंदावन के महंत का बड़ा आरोप

प्रेमानंदजी के शिष्य रसिक दुलारी शरण की मौत पर भड़के संत
जबलपुर

प्रेमानंदजी से दीक्षा के बाद किन कड़े नियमों का पालन कर रहे थे रसिक दुलारी शरण, मां ने किया बड़ा खुलासा

रसिक दुलारी शरण
जबलपुर

सेना में जाने की बजाए प्रेमानंदजी के शिष्य क्यों बन गए रसिक दुलारी शरण, ताऊ ने किया खुलासा

रसिक दुलारी शरण केस
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.