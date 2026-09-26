झाबुआ में छोटे भाई को दर्द में देख बड़े भाई को लगा सदमा, रुक गईं सांसें

brother dies of heart attack after seeing bull attack injured sibling, बैल के हमले में घायल छोटा भाई व सदमे में दिवंगत विवेक दवे की जीवित अवस्था की तस्वीर (Source-Patrika)
Jhabua Brother Dies Of Heart Attack: मध्यप्रदेश के झाबुआ में गोपाल कॉलोनी में हुई एक दर्दनाक घटना ने एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। घर के बाहर खड़े 45 वर्षीय विशाल दवे पर बैल ने हमला कर दिया। बैल के हमले के बाद जब आसपास के लोग घायल हालत में घर के अंदर लेकर पहुंचे तो छोटे भाई को देख 59 वर्षीय बड़े भाई विवेक दवे को ऐसा सदमा लगा कि उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने डॉक्टर और एंबुलेंस को फोन किया लेकिन दोनों के पहुंचने से पहले ही बड़े भाई विवेक की सांसें थम गईं।
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