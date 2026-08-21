Senior Citizens Day: 80 की उम्र, 50 से ज्यादा मेडल…युवाओं को दिया ‘मोबाइल छोड़ो, मैदान पकड़ो’ का मंत्र

Senior Citizens Day: उम्र के जिस पड़ाव पर पहुंचकर अधिकांश लोग आराम को जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं, उसी उम्र में झाबुआ के 80 वर्षीय सेवानिवृत्त हेडमास्टर सरदार सिंह चौहान आज भी ट्रैक एंड फील्ड पर युवाओं को चुनौती देते नजर आते हैं। हाथ में भाला, सामने गोला और चक्का…और कदमों में वही जोश, जो किसी युवा खिलाड़ी को मैदान में उतरने के लिए प्रेरित करे। सरदार सिंह अब तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में 50 से अधिक पदक अपने नाम कर चुके हैं। उनकी कहानी सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रेरणा नहीं, बल्कि मोबाइल और सोशल मीडिया की स्क्रीन में उलझती जेन जी के लिए भी एक सीधा संदेश है फिट रहना है तो मैदान से जुडि़ए, उम्र से नहीं।