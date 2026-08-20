20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

छिंदवाड़ा

Chhindwara News: ‘प्यार, मोहब्बत करते हैं सर मैडम, पढ़ाई नहीं करवाते’… Gen-Alpha ने खोली लव स्टोरी की पोल

Teacher Madam News: कमाल हैं छिंदवाड़ा के Gen-Alpha, भरी क्लास में टीचर्स और अन्य लोगों के सामने टीचर-मैडम की लव स्टोरी की खोली पोल, प्रशासन ने बदला स्कूल का पूरा स्टाफ।
2 min read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Shailendra Sharma

Aug 20, 2026

chhindwara teacher madam

teacher madam love story allegations gen alpha students, एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर (Source-chatgpt)

Chhindwara Teacher Madam News: आजकल देश में Gen-Z और Gen-Alpha की चर्चाएं हो रही हैं, रोजाना कहीं न कहीं से इनसे जुड़ी ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिनमें वो अपने हक के लिए आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। इसी बीच मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से भी Gen-Alpha की एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल यहां मिडिल स्कूल के बच्चों ने भरी क्लास में अपने टीचर व मैडम की लव स्टोरी को उजागर कर दिया।

बच्चों ने खोली टीचर-मैडम की लव स्टोरी

मामला छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव के बिचबेहरी गांव में स्थित शासकीय माध्यमिक शाला से जुड़ा है। जिला मुख्यालय से करीब 100 किमी दूर स्थित इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने स्कूल के टीचर व मैडम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्कूल के क्लासरूम में मौजूद छात्राएं कैमरे पर टीचर व मैडम की लव स्टोरी की पोल खोल रहे हैं। छात्राएं कह रही हैं कि सर और मैडम प्यार, मोहब्बत करते हैं और पढ़ाई नहीं करवाते हैं। इतना ही नहीं छात्राओं ने स्कूल के शिक्षक व शिक्षिका पर धमकाने के भी आरोप लगाए हैं।

शिक्षक एवं अतिथि शिक्षकों पर हुई कार्रवाई

इस मामले में बीते मंगलवार को छात्राओं और ग्रामीणों ने जनसुनवाई में पहुंचकर माध्यमिक शाला की शिक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए प्रभारी प्राचार्य एवं अतिथि शिक्षक के खिलाफ लिखित शिकायत कर जांच और कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद जनजातीय कार्य विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। सहायक आयुक्त ने बताया कि इस संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही होना पाया गया। जांच के आधार पर पदस्थ माध्यमिक शिक्षक लोकेन्द्र लोधी को प्रधानपाठक के पद से हटाकर विकासखंड जुन्नारदेव के हाईस्कूल कुकुरपानी में कार्य करने के लिए आदेशित कर दिया गया है। साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा इनके विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास जबलपुर संभाग जबलपुर को प्रेषित किया जा रहा है। संस्था में पदस्थ समस्त अतिथि शिक्षकों को विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव द्वारा माध्यमिक शाला बिचबेहरी से तत्काल हटा दिया गया है।

Chhatarpur News: सरकारी नौकरी लगी तो बदला पत्नी का व्यवहार? पति ने मारपीट कर घर से निकालने का लगाया आरोप

ये भी पढ़ें
Chhatarpur Husband Wife Dispute

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2026 08:12 pm

Published on:

20 Aug 2026 08:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / Chhindwara News: ‘प्यार, मोहब्बत करते हैं सर मैडम, पढ़ाई नहीं करवाते’… Gen-Alpha ने खोली लव स्टोरी की पोल

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Festival: सावरवानी के शुद्ध देशी घी और चोपना के मावे से महकेगा तामिया सावन महोत्सव

tamiya festival
छिंदवाड़ा

Chhindwara News: बड़ा हादसा टला, टेक-ऑफ से पहले प्लेन के इंजन में आई खराबी, नकुलनाथ-हरीश चौधरी थे सवार

chhindwara nakul nath
छिंदवाड़ा

Action: 6 घंटे रहे प्रदेश के मुखिया, शिकायतों पर लिया सख्त एक्शन, शासकीय पदों पर नई भर्तियों की शुरुआत

cm in chhindwara
छिंदवाड़ा

जन-विश्वास अभियान: पहले ही दिन एक्शन मे CM मोहन यादव, छिंदवाड़ा में तहसीलदार समेत तीन सस्पेंड

cm mohan yadav cmho tehsildar patwari suspended jan vishwas abhiyan
छिंदवाड़ा

अब ट्रेन की खिड़की से सीट पर नहीं आएगा बारिश का पानी, रेलवे ने बनाया नया गैजेट, MP के यात्रियों को राहत

indian railways rainwater leakage testing gadget monsoon train travel
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.