Chhindwara News: ‘असंभव था हारना, वोट चोरी कर कमलनाथ को एमपी में हराया’, नकुलनाथ ने शेयर किया वीडियो

नकुलनाथ ने अपने एक्स अकाउंट पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है- 'असंभव था कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 हारना'। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अतिमहत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर स्पष्ट किया कि इतने बड़े पैमाने पर वोट चोरी की शुरुआत मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 से हुई। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी टेक्निकल एक्सपर्ट टीम ने साफ़ कहा था कि ऐसे नतीजे आ ही नहीं सकते। राहुल गांधी के इस वक्तव्य से एक बार फिर साफ है कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एमपी विधानसभा चुनाव जीत रही थी, लेकिन वोट चोरी से कमलनाथ जी जैसे कुशल रणनीतिकार को हराया गया।