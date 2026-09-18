तामिया के सेरेंगीटिपिती रेस्टोरेंट में फ्रिज में साथ रखा मिला वेज व नॉनवेज, एमपीआरटीसी के रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों में लगी थी फफूंद

छिंदवाड़ा। पत्रिका ने खाद्य पदार्थों में अनियमितताओं का मुद्दा उठाए जाने के बाद जिला प्रशासन और खाद्य एवं औषधि विभाग हरकत में आया। शहर और तामिया के होटलों में सघन जांच की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संध्या मार्को टीम ने जांच की तो तामिया स्थित सेरेंगीटिपिती रेस्टोरेंट में फ्रिज में वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थ साथ रखे मिले। एमपीआरटीसी के रेस्टोरेंट में भी खाद्य पदार्थों में फफूंद लगी पाई गई। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में स्टाफ के मेडिकल प्रमाण पत्रों, स्वच्छता मानकों और खाद्य गुणवत्ता में गंभीर कमी मिली। विभाग ने इन कमियों पर संबंधित होटलों और रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में की गई है।