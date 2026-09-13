वाटरफॉल में अचानक बढ़ा पानी, पिकनिक मनाने आए नागपुर के चार युवक चट्टान पर फंसे

उमरानाला चौकी प्रभारी एसआई राजेश साहू ने बताया कि नागपुर के रहने वाले चारों युवक रविवार की दोपहर के समय कुकडीखापा वाटरफॉल पर पिकनिक मनाने पहुंचे थे, दो बजे वह नीचे उतरकर पत्थर पर बैठकर सेल्फी ले रहे थे, इसी दौरान पानी बढऩे से पत्थर के चारों ओर पानी बढ़ गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी थी। रेस्क्यू टीम ने करीब साढ़े तीन घंटे की मशक्कत के बाद शाम 5:50 बजे चारों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान एसडीईआरएफ प्रभारी कंपनी कमांडर गणेश कुमार धुर्वे तथा सात होमगार्ड जवान सहित उमरानाला चौकी पुलिस ने काफी मशक्कत की है।