जतिन बंदेवार ने माउंट गोरिचेन चोटी 16460 फीट तथा युवा चिकित्सक डॉ मधुसूदन पाल ने माउंट यूनाम 6111 मीटर पर फहराया तिरंगा

छिंदवाड़ा। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस पीजी कॉलेज के छात्र एवं 24 मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी के अंडर ऑफिसर जतिन बंदेवार ने उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में 16460 फीट की ऊंचाई पर स्थित माउंट गोरिचेन क्षेत्र की ग्लेशियर चोटी का सफल आरोहण कर भारतीय तिरंगा फहराया। उनकी इस उपलब्धि से छिंदवाड़ा, महाविद्यालय और 24 मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी का गौरव बढ़ा है। जतिन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोट्र्स (एनआईएमएएस) अरुणाचल प्रदेश से 18 अगस्त से 14 सितंबर 2026 तक आयोजित 28 दिवसीय बेसिक माउंटेनियरिंग पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने रॉक, स्नो एवं ग्लेशियर क्षेत्र में पर्वतारोहण की विभिन्न तकनीकों के साथ पर्वतीय सुरक्षा, टीमवर्क और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 16460 फीट की ऊंचाई पर लक्ष्य हासिल करना उनके साहस, शारीरिक क्षमता, मानसिक दृढ़ता और अनुशासन को दर्शाता है। यह पर्वतारोहण अभियान जतिन ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों एवं संसाधनों से पूरा किया। 24 मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी के लेफ्टिनेंट शेखर ब्रह्मने ने जतिन को बधाई दी तथा कहा कि उनकी यह उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है।