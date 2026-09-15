15 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

छिंदवाड़ा

जतिन बंदेवार ने माउंट गोरिचेन चोटी 16460 फीट तथा युवा चिकित्सक डॉ मधुसूदन पाल ने माउंट यूनाम 6111 मीटर पर फहराया तिरंगा

जतिन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोट्र्स (एनआईएमएएस) अरुणाचल प्रदेश से 28 दिवसीय बेसिक माउंटेनियरिंग पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया, मधुसूदन पाल 5200 मीटर पर स्थित बेस शिविर से रात एक बजे चढ़ाई शुरू की और सुबह 9.39 बजे शिखर पर पहुंचे
2 min read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Sep 15, 2026

डॉ मधुसूदन पाल

डॉ मधुसूदन पाल

छिंदवाड़ा। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस पीजी कॉलेज के छात्र एवं 24 मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी के अंडर ऑफिसर जतिन बंदेवार ने उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में 16460 फीट की ऊंचाई पर स्थित माउंट गोरिचेन क्षेत्र की ग्लेशियर चोटी का सफल आरोहण कर भारतीय तिरंगा फहराया। उनकी इस उपलब्धि से छिंदवाड़ा, महाविद्यालय और 24 मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी का गौरव बढ़ा है। जतिन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोट्र्स (एनआईएमएएस) अरुणाचल प्रदेश से 18 अगस्त से 14 सितंबर 2026 तक आयोजित 28 दिवसीय बेसिक माउंटेनियरिंग पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने रॉक, स्नो एवं ग्लेशियर क्षेत्र में पर्वतारोहण की विभिन्न तकनीकों के साथ पर्वतीय सुरक्षा, टीमवर्क और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 16460 फीट की ऊंचाई पर लक्ष्य हासिल करना उनके साहस, शारीरिक क्षमता, मानसिक दृढ़ता और अनुशासन को दर्शाता है। यह पर्वतारोहण अभियान जतिन ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों एवं संसाधनों से पूरा किया। 24 मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी के लेफ्टिनेंट शेखर ब्रह्मने ने जतिन को बधाई दी तथा कहा कि उनकी यह उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है।

युवा चिकित्सक डॉ मधुसूदन पाल

जिले के युवा चिकित्सक डॉ मधुसूदन पाल ने हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में स्थित 6111 मीटर ऊंचे माउंट यूनाम का सफलतापूर्वक आरोहण किया है। डॉ पाल ने चिकित्सा क्षेत्र के साथ पर्वतारोहण में अपनी रुचि दिखाते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने 5200 मीटर पर स्थित बेस शिविर से रात एक बजे चढ़ाई शुरू की और सुबह 9.39 बजे शिखर पर तिरंगा फहराया। डॉ पाल ने बताया कि कम ऑक्सीजन, अत्यधिक ठंड, तेज हवाएं और लगातार बदलते मौसम जैसी चुनौतियां इस अभियान का हिस्सा थीं। मानसिक दृढ़ता और शारीरिक तैयारी से उन्होंने इन बाधाओं को पार किया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता ओम प्रकाश और पिता स्वर्गीय शिवनारायण पाल के आशीर्वाद को दिया। उनके इस साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति से परिवार और शुभचिंतकों में हर्ष का माहौल है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Sept 2026 01:13 pm

Published on:

15 Sept 2026 01:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / जतिन बंदेवार ने माउंट गोरिचेन चोटी 16460 फीट तथा युवा चिकित्सक डॉ मधुसूदन पाल ने माउंट यूनाम 6111 मीटर पर फहराया तिरंगा

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

वाटरफॉल में अचानक बढ़ा पानी, पिकनिक मनाने आए नागपुर के चार युवक चट्टान पर फंसे

Chhindwara Kukdi Khapa Waterfall
छिंदवाड़ा

बारिश थमी तो वायरस ने किया बेहाल, हर घर में बीमार

chhindwara jila asptaal
छिंदवाड़ा

पांढुर्णा में 2 गांवों की भिड़ंत में 650 से ज्यादा घायल, 22 एंबुलेंस भेजीं, विधायक ने भी पत्थर बरसाए

पांढुर्णा के गोटमार मेले में परंपरागत टकराव जारी : फोटो सोर्स : instagram siratha_wale__
छिंदवाड़ा

एमपी की एक प्रेम कहानी, जिसकी याद में आज भी दो गांवों के बीच होती है लड़ाई

gotmar mela
छिंदवाड़ा

छिंडवाड़ा के प्रसिद्ध पोला त्योहार पर दुखद हादसा, बैल धोते वक्त खदान में डूबा शख्स, रेस्क्यू में जुटी SDRF

Man Drown
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.