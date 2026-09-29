महाराष्ट्र से लगातार आ रही एमडी ड्रग्स की खेप, कोतवाली व देहात पुलिस ने पकड़े हैं कई मामले

छिंदवाड़ा। महाराष्ट्र से एमडी ड्रग्स की खेप जिले में लगातार आ रही है, जिससे पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। कोतवाली और देहात पुलिस ने अब तक ऐसे कई मामलों का पर्दाफाश किया है। इस अवैध कारोबार में जिले के युवाओं को सप्लायर बनाया जा रहा है, जिससे उनकी संलिप्तता बढ़ती जा रही है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की एक बड़ी लिंक की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार, कोयलांचल में यह अवैध खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिस पर अंकुश लगाना चुनौती बना हुआ है। पुलिस इस संबंध में लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन मुख्य सरगना अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं।