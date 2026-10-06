छिंदवाड़ा में महंगे शौक के लिए युवक का अपहरण, तीन आरोपी गिरफ्तार

छिंदवाड़ा। पुलिस ने महंगे शौक पूरे करने के लिए अपहरण और फिरौती मांगने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने यह कार्यवाही दो अक्टूबर 2026 को पवन कुमार चंद्रवंशी निवासी मुरमारी की शिकायत पर की है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि 26 सितंबर 2026 को मानसरोवर बस स्टैंड पर एक युवक ने लिफ्ट मांगी। लिफ्ट देने के बाद वाहन में बैठे अन्य युवकों ने खजरी रोड पर चाकू अड़ाकर, मारपीट की और उसे बंधक बना लिया। अपहरण कर उसके मोबाइल से ऑनलाइन माध्यम से अलग-अलग खातों में रुपए ट्रांसफर कराए। मना करने पर अंगूठा काटने का भी प्रयास किया था। जांच के दौरान पीडि़त युवक ने एक अपहरणकर्ता का नाम अम्मू बताया और उसकी पहचान भी कर ली। उसके खाते से अम्मू उर्फ इम्मू शाह के खाते में रुपए भी ट्रांसफर किए गए। पुलिस ने अम्मू उर्फ इम्मू शाह और उसके साथियों की तलाशकर उन्हें मते कॉलोनी छिंदवाड़ा से पकड़ा गया।