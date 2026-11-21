छिंदवाड़ा। जिला अस्पताल में सोनोग्राफी सेवा पिछले दस माह से ठप पड़ी है, जिससे मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं। जिला प्रशासन, अस्पताल और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन सोनोग्राफी सेंटर को फिर से शुरू करने में अब तक पूर्णत: विफल रहा है। इस निष्क्रियता का सबसे अधिक खामियाजा उन सैकड़ों मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें आवश्यक जांच के लिए भटखनापड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह स्थिति और भी गंभीर है। अस्पताल प्रबंधन ने गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी केवल आपातकालीन स्थिति में ही गायनिक वार्ड में की जाती है। सामान्य सोनोग्राफी या अन्य किसी भी प्रकार की सोनोग्राफी के लिए उन्हें अस्पताल के बाहर निजी केंद्रों का रुख करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसका सीधा असर मरीजों की जेब पर पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें महंगी दरों पर बाहर जांच करानी पड़ रही है। जिला अस्पताल के ठीक सामने स्थित निजी सोनोग्राफी सेंटरों का व्यापार इस स्थिति का लाभ उठाकर खूब फल-फूल रहा है।