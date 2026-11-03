Chhindwara : कूलर के नीचे रिश्वत का पैसा छुपाकर भाग रहा था कर्मचारी, ऐसे पकड़ा गया

शिकायतकर्ता सौरभ मिश्रा ने नवेगांव में छात्रावास की बाउंड्रीवॉल निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। इस प्रक्रिया में जमा की गई 28 हजार रुपए की ईएमडी (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) राशि उन्हें वापस मिलनी थी। आरोप लगाया गया है कि, ईएमडी की राशि वापस कराने के एवज में ट्राइबल विभाग में पदस्थ कर्मचारी ललित अहिरवार ने उनसे 4 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता सौरभ मिश्रा ने बताया कि पिछले करीब डेढ़ महीने से ईएमडी की राशि वापस लेने के लिए उन्हें परेशान होना पड़ रहा था।