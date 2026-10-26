छिंदवाड़ा पुलिस ने पकड़ा अंतरराज्जीय चोर, 15 लाख रुपए के जेवरात बरामद

छिंदवाड़ा। कोतवाली पुलिस ने एक अंतर राज्यीय चोर को पकडऩे में सफलता पाई है। जिनके पास से चोरी किए गए करीब 15 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। दो आरोपियों ने मिलकर छिंदवाड़ा में एक घर में दिनदहाड़ेरैकी की तथा चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। संतोष फरकारे (48) निवासी चंदनगांव ने एक अक्टूबर 2026 को चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने शिकायत में बताया था कि 30 सितंबर 2026 को वह काम से बाहर गए थे और उनकी शिक्षिका पत्नी स्कूल गई हुई थीं। दोपहर करीब तीन बजे जब उनकी पत्नी घर लौटीं, तो उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था। अलमारी में रखे कपड़े बिखरे पड़े थे और 15 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर तथा कुछ नकदी गायब थी। पुलिस ने शिकायत पर चोरी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु की थी। दिन में हुई इस चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए कई पुलिस टीम बनाई गई जो जांच में जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिर तंत्र सक्रिय किया।