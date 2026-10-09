छिंदवाड़ा की दुकानों पर मिठाई ताजा या बासी, नहीं लिखी जा रही एक्सपायरी डेट

छिंदवाड़ा। पूरे प्रदेश में चल रहे मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों की लगातार जांच की। आगामी दीपावली त्योहार को देखते हुए यह अभियान जारी है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग के दल ने 10 अगस्त 2026 को तामिया स्थित अनिल किराना से पतंजलि काउज घी पैक (200 एमएल) का नमूना लिया था। जिसकी पैकिंग अप्रैल 2026 में हुई थी। प्रयोगशाला जांच में यह घी का नमूना असुरक्षित घोषित किया गया है। इसके बाद, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल ने आठ अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर संबंधित बैच नंबर एफएडब्ल्यूबी 260017 के पतंजलि काउज घी पैक (200 एमएल) उत्पाद को तत्काल बाजार से वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, यह उत्पाद छिंदवाड़ा जिले सहित पूरे मध्यप्रदेश और जहां-जहां इसका विक्रय हुआ है, वहां से तुरंत वापस लिया जाएगा।